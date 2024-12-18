أنقذوا يونس وعمر.. صرخة أب لعلاج أبنائه من مرض ضمور العضلات دوشين

وردت إلى «البوابة نيوز»، اليوم الأربعاء، استغاثة، من المواطن سعيد محمد عبدالفتاح، يقول: إنه لا يألو جهدًا في الاستغاثة بكل من يمكنه المساعدة لإنقاذ أبنائه، من براثن مرض «ضمور عضلات دوشين»، والذي يحتاج علاجه ملايين الجنيهات، ولا يستطيع جمعهم لإنقاذ حياة ابنيه: يونس، وعمر من الجلوس على كرسي متحرك أو الموت.

ويكمل «الأب»، أنه على الرغم من فتح الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي حساب تبرعات من أجل إنقاذهما، إلا أنه يستمر -في محاولاته الساعية- لإنقاذ أبنائه لدعمه في حملة «انقذوا يونس وعمر»، لجمع التبرعات اللازمة لعلاجهما، داعيًا الله ثم أصحاب القلوب الرحيمة بداية من القيادة السياسية ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ لمساعدته في علاج أبنائه.

وفيما يلي؛ ننشر نص قرار وزارة التضامن الاجتماعي، المتضمن أرقام التبرعات الخاصة بحملة انقذوا يونس وعمر، بالإضافة إلى أرقام هواتف الوالد للتواصل معه، في حالة الرغبة للاستفسار بشكل متعمق عن حالة أبنائه.

«سعيد محمد عبدالفتاح»:

أرقام الهاتف: «01065530410 - 01003448439».

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