قبل انطلاقها| كل ما تريد معرفته عن القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني بالقاهرة.. شاهد

تستضيف القاهرة غدا الخميس قمة منظمة الدول الثماني D8 فى نسختها 11 لمناقشة سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية. وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة والتي كانت تتولى رئاسة المجموعة في مايو الماضي ومن المقرر أن تستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

من المقرر أن تعقد قمة منظمة الدول الثماني D8 على المستوى الرئاسى بحضور رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي “تركيا - بنجلاديش - إيران - إندونيسيا - ماليزيا - نيجيريا - باكستان” .

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش قمة الدول الثماني سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة فى المؤتمر.

كما يزور رئيس الوزراء البكستاني محمد شهباز مصر في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2024 للمشاركة في القمة الـ11 للدول الـ 8 النامية (D-8) والمنعقدة بالقاهرة لمناقشة الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة