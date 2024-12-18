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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يختتم تدريباته لمواجهة حرس الحدود في الدوري غدا

الفريق المصري البورسعيدي
الفريق المصري البورسعيدي
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يختتم فريق المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، تدريباته بقيادة الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك في آطار استعداداته لمباراته أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء غدا الخميس باستاد السويس الجديد.

وقام علي ماهر مدرب الفريق، بمتابعة فريق حرس الحدود في آخر مباراة له في مواجهة الإسماعيلي في كأس الرابطة المصرية لكرة القدم وذلك لمعرفة أهم نقاط قوة وضعف الخصم.

وكانت آخر مباراة خاضها الفريق المصري أمام فريق الزمالك ضمن منافسات الكونفدرالية، والذي خسرها بهدف وحيد تلاقاه في شباكه ، ليحتل المصري المركز الثاني في ترتيب المجموعة بعد فريق الزمالك الذي تصدر مجموعته.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.

واستهل فريق المصري مشواره في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-0، ثم تعادل سلبياً مع الجونة، قبل أن يفوز على الزمالك بهدف نظيف.

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