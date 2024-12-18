"البنتاجون": الطائرات المسيرة لا تشكل خطرا على السلامة العامة

قلل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بات رايدر من أهمية الطائرات المسيرة التي تم رصدها فوق عدة ولايات أمريكية، مؤكدا أنها لا تشكل خطرا على السلامة العامة.

وأوضح رايدر في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أنه من غير المرجح أن تشكل هذه الطائرات أي خطر، رغم توقعه بأن بعضها قد يقوم ب"أنشطة خبيثة" على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الغالبية العظمي من هذه الطائرات لا تمثل تهديدًا حقيقيًا، لافتا إلى أن تحليق الطائرات بدون طيار بالقرب من المنشآت العسكرية الأمريكية أو فوقها ليس أمرًا جديدًا، نظرًا لتزايد استخدام هذه الطائرات في الفترة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أكدت الوكالات الفيدرالية الأمريكية أن الطائرات المسيرة التي شوهدت في ولايات شمال شرق الولايات المتحدة لا تشكل تهديدًا للأمن القومي أو الأمن العام.

