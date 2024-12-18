الحبس 8 شهور لمتهم في حيازته الحشيش بغرض التعاطي بالأميرية

‏قضت محكمة الطفل بالاميرية، بمعاقبة متهم بالحبس 8 شهور بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش ،بقصد التعاطي في منطقة حلوان .

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام شخص بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، ويتخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطه حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي‏ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.