مديرية الصحة بالمنوفية: جولات مكثفة لتقييم أداء منشآت الرعاية الأساسية

أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية عن تنفيذ خطة مكثفة للمرور على منشآت الرعاية الأساسية بالمحافظة لتقييم أدائها.

وأوضحت المديرية أن هذه الجولات تأتي تحت إشراف الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، حيث تقود الدكتورة إيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمحافظة، عملية التقييم باستخدام بطاقة الأداء المتوازن.

تفاصيل الجولات الميدانية

بدأت الجولات الصباحية بتفقد وحدة مشيرف التابعة لإدارة الباجور، بمشاركة لجنة إشرافية، فيما شملت جولات فرق إدارة الرعاية الأساسية وحدات بهناي ومناوهلة وكفر الخضرة، بالإضافة إلى المركز الصحي بالباجور.

وفي إطار التوسع في الجولات، تم المرور على وحدات شبرا قبالة وكفر أبو الحسن وبجيرم والمركز الصحي بقويسنا. كما شملت جولات إدارة الشهداء وحدات كفر عشما ودراجيل والعراقية وسلامون قبلي، بمشاركة 4 فرق من الرعاية الأساسية.

امتدت الجولات إلى وحدات شطانوف وشوشاي وسمادون ومونسة ودروة والمركز الصحي بأشمون، وكذلك وحدات فيشا الكبرى ومنشأة سلطان وكفر فيشا والمركز الصحي بمنوف ضمن إدارة منوف.

وفي إدارة تلا، تم تقييم وحدات بابل وزرقان وزاوية بمم وطوخ دلكة، إلى جانب رعاية الطفل في تلا، بالإضافة إلى المركز الصحي بميت خاقان وشنوان والبتانون والمركز الصحي العام بشبين الكوم. كما شملت الجولات وحدات العاشرة والـ 25 والخطاطبة البلد والمركز الصحي بالسادات.

كما زار فريق من المديرية وحدات كفر زين الدين وأم خنان وميت سراج وكفر ميت سراج في إدارة قويسنا، كما تم المرور على وحدات قشطوخ وزاوية بمم ومكتب صحة زاوية بمم ووحدة كفر شحاتة في إدارة تلا.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

أكدت مديرية الصحة بالمنوفية أن هذه الجولات تهدف إلى تعزيز أداء وحدات الرعاية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة، ضمن خطة الوزارة لتحسين منظومة الرعاية الصحية.