غدا.. انطلاق أولى مباريات الجولة الـ 13 من دوري الكرة النسائية

تنطلق غدا الخميس الموافق 19 ديسمبر مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية .

وشهدت الجولة الثانية عشر من الدوري عدة مباريات مثيرة من بينهما مباراة الأهلي ومسار وخسارة الأهلي لأول مرة في الدوري الجاري، وكذلك تعادل كلا من فريقي البنك الأهلي وزد.

وستتم مباريات الجولة الـ13 على مدار يومين غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

وتتضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري الكرة النسائية 7 مباريات، وهم كالآتي:

إنبي ضد المصري - ملعب انبي - 14:30

إتحاد بسيون ضد المعادى و اليخت - ملعب نادى اتحاد بسيون - 14:30

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - ملعب وابور المياه بالاسكندريه - 14:30

الجونه ضد الزمالك - ملعب دار ضباط الوقود - 14:30

بيراميدز ضد المقاولون العرب - ملعب فرعى الدفاع الجوي - 14:30

مسار إف سي ضد زد إف سي - ملعب رايت تو دريم - 14:30

بالم هيلز ضد الاهلى - ملعب بالم هيلز - 14:30