السجن سنتين لمتهم في تزوير المحررات الرسمية بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة سنتين بتهمة تزوير المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية، والنصب علي المواطنين بمنطقة المرج.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة المرج بلاغ يفيد من مواطن يفيد قيام شخص بأخذ مبلغ مالي مقابل تزوير شهادة مرضية من خلال بطاقة رقم القومي على خلاف الحقيقة، مقابل مبلغ مالي أخذه منه وهرب.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبتقتيشه عثر علي 3 أكلاشيهات وأجهزة تستخدم في التزوير وتواجد معه شهادات ومستندات مزورة منسوب صدورها للعديد من الجهات الرسمية و2 هاتف محمول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.