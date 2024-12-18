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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة لتحصين الكلاب الضالة في شوارع بورسعيد.. صور

حملة تحصين الكلاب
حملة تحصين الكلاب الضالة في شوارع بورسعيد
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شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، حملة تحصين، اليوم الأربعاء، بين مديرية الطب البيطري وحي الضواحي، لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، تنفيذا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 مصر خالية من السعار.

 

حملة تحصين الكلاب الضالة في شوارع بورسعيد

 

تحصين الكلاب الضالة في شوارع بورسعيد

وجرى تغطية معظم الأماكن بنطاق حي الضواحي، والمرور على جميع الحدائق، وذلك تحت رعاية اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وتوجيهات الدكتورة فاتن صلاح محمد، مدير عام مديرية الطب البيطري ببورسعيد.

في سياق متصل، أجرت اللجان المختصة أعمال التحصين والتسجيل والترقيم والتأمين على الماشيه تماشيا مع أهداف وفعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وخطة الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد القومي في منطقة جمعية المستقبل بجنوب بورسعيد.

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