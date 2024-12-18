دعم الدولة للمبتكرين والموهوبين.. ندوة لتثقيف طلاب المدارس بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على أهمية نشر ثقافة العلوم والابتكار للمساهمة في خلق جيل متميز بمختلف مجالات الإبداع، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تنفيذا لرؤية القيادة السياسية وتماشيا مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة.

حيث نظمت إدارة الاستشراق بالديوان العام بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وتحت رعاية محافظ المنوفية، ندوة بعنوان "دعم الدولة للمبتكرين والموهوبين" لرفع الوعي بين طلاب المدارس واكتشاف الموهوبين والمبتكرين لدى النشء والشباب ووتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والفنون والابتكار بإجمالي 1245 طالب بمختلف الإدارات التعليمية، بحضور الدكتور جلال عتلم بكلية هندسة منوف، الدكتور أحمد سليمة مستشار تعليمي وتربوي، سامي سرور رئيس مركز ومدينة منوف، الدكتورة نسمة سيف مدير إدارة الابتكار والاستشراق للمستقبل بديوان عام المحافظة.

وتناولت الندوة دور الدولة في دعم المبتكرين والموهوبين وتقديم كافة التسهيلات والدعم الكامل لهم في كل المجالات لتحقيق المزيد من التميز والإبداع خلق أجيال قادرة على الابتكار والتمتع بالثقافة والقيم والأخلاق والمبادئ السامية، والعمل على نشر ثقافة الوعي الصحي والثقافي وتنمية الوعي لدى الطلاب لما تقوم به الدولة من مبادرات لرعايتهم، وتثقيف الطلاب بأهمية التخطيط للمستقبل لتحقيق الأهداف.

وأكد محافظ المنوفية على أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ومنهجية البحث والترويج لها ضمن الخطة المتكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرا إلى تقديم الدعم الكامل لكافة الفعاليات والأنشطة والتي تساهم بدورها في الاكتشاف المبكر للمواهب لدى النشء وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والفنون والابتكار، فضلا عن تنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.