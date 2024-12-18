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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أمطار غزيرة وشبورة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومائل للبرودة علي الوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يشهد  غدا الخميس، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة مطروح وتكون متوسطة مساءا علي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ علي فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغري 10 درجة .

 

الارصاد حالة الطقس غدا الخميس