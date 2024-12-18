القومي للمرأة ينظم الدليل التدريبي الخاص ببرنامج نور للفتيان

نظم المجلس برنامج تدريبي للمدربين الأساسين علي الدليل التدريبى الخاص بالبرنامج، استهدف 21 مدربا من محافظات مختلفة، واسمتد على مدار 6 أيام، وذلك في إطار برنامج"نور" لتمكين الفتيان الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان وتحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة

وأكدت شيرين ماهر، منسقة برنامج نورة ونور بالمجلس، أن البرنامج التدريبي تضمن التعريف بدور الميسر والمهارات الخاصة بتقديم محتوى الدليل التدريبي، والتعريف بالمشاعر وكيفية إدارتها وتنظيمها، وفهم الذات وأنماط الشخصية وغيرها من الموضوعات.

تجدر الاشارة إلى أن برنامج نور يهدف لفتح الباب أمام فتيان مصر في الفئة العمرية من 10 إلى 14 سنة حتى لا يتخلفوا عن قاطرة التنمية الشاملة التي تسعى لها الدولة المصرية، ويعد استكمالا للخطوات الجادة التي بدأت في برنامج "نورة" لتعزيز تمكين الفتيات من خلال إشراك نظرائهم من الفتيان وإدماجهم في مجتمع صديق للفتيات يحرص على منحهم الفرصة الكاملة في سبيل تمكينهم على الوجه الأفضل.

هذا وقد تم إطلاق الدليل التدريبي للبرنامج بالاستفادة من العمل على أرض الواقع فى برنامج نورة، وهو موجه إلى الميسرين الذين يعدوا حلقة الوصل بين الفتيان والمستقبل الذي يليق بهم، موضحة أن الدليل التدريبي مكون من 13 جلسة وعلى مدار 13 أسبوع، يلتقى خلالهم الفتيان مع ميسريهم ليكتشفوا المزيد عن أنفسهم ويتعملوا مهارات جديدة تساعدهم في تكوين وبناء شخصياتهم وتحسن من طبيعة علاقاتهم مع أسرهم وأصدقائهم والمحيط الذي يتواجدون فيه ، ويصبحوا خط متقدم للدفاع عن حقوق الفتيات وتمكينهن.