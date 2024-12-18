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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 2000 طن قمامة خلال 3 أسابيع بأسوان

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة والأتربة بأسوان
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قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان على المجهود المتميز الذى تم بذله خلال الأيام الماضية فى ملف النظافة العامة من خلال التكاتف والتكامل الذى تم مع الوحدات المحلية للإستعانة بما لديها من إمكانيات ومعدات ، وأيضاً الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بما ساهم فى رفع أكثر من 2000 طن من القمامة والتراكمات خلال 3 أسابيع فقط .

رفع المخلفات والأتربة بأسوان 

الإستعداد لإطلاق حملة مكبرة تحت شعار " أسوان الجميلة " 

وأكد المحافظ أن ذلك يأتى متواكباً مع الإستعداد لإطلاق حملة مكبرة تحت شعار " أسوان الجميلة " ، وسيتم مشاركة كافة الجهات والجمعيات الأهلية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التكافل المجتمعى والوصول إلى المستوى الراقى والأفضل الذى يجعل من عروس المشاتى جاهزة وفى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف الأفواج السياحية .

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