ضمن مبادرة "بداية".. "الحرية المصري" ينظم ندوة حول المواطنة وتعزيز المشاركة السياسية

نظمت أمانة المرأة المركزية بحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة المركزية بالحزب وعضو مجلس النواب، ندوة تحت عنوان "المواطنة وتعزيز المشاركة السياسية"، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بيومي، نائب رئيس الحزب والأمين العام المساعد للحزب، والدكتور أحمد إدريس، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزية بالحزب، ويوسف خطاب امين الحزب بالجيزة، وأحمد سعيد، أمين التنظيم بالجيزة، وعدد من اعضاء وهيئة مكتب امانة المرأة.

وتحدث الدكتور أحمد بيومي، عن أهمية المشاركة السياسية والاعتزاز بالهوية المصرية، قائلا "المواطنة تعني الانتماء إلى الوطن، بما يترتب عليه من حقوق وواجبات، فهي علاقة تقوم بين الفرد والدولة، تتجسد في الالتزام بالقوانين، والمساهمة في بناء المجتمع، والتمتع بكافة الحقوق والحريات والتعليم، والرعاية الصحية.

وتحدث الدكتور أحمد إدريس، عن دور الشباب وأهمية المشاركة السياسية واستغلال طاقتهم فى بناء المجتمع والاستفادة من قدراتهم نحو التحرك، قائلا " تعزيز العدالة الاجتماعية يأتي من خلال المشاركة السياسية التى تساهم في تحقيق التمثيل العادل لكافة الفئات المجتمعية"، مضيفا "نحن شعب قوي تواجهنا متغيرات كبيرة ولكن قوة وتماسك الشعب والوقوف خلف القيادة السياسية ودعمها نحو استكمال مسيرة البناء والتحرك يعد حائط السد أمام مخططات التى تحاك ضد الوطن".

فيما استعرضت الدكتورة جيهان البيومي، أهمية المشاركة السياسية للشباب،، و انخراط المواطنين في العملية السياسية والتعبير عن الرأي بشأن قضايا عامة، مضيفة أن مثل هذه الندوات تستهدف بناء الإنسان وضمن رؤية الدولة نحو بداية جديدة لبناء الإنسان، بالإضافة لضرورة إدراك المواطنون من خلال المواطنة أهمية مشاركتهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم.

فيما أكدت الدكتورة سهيرة الدمنهوري استاذ علم الاجتماع جامعة حلوان، أهمية الهوية المصرية وتعزيزها، وعلى دور المرأة في بناء المجتمعات وتعزيز القيم، مضيفة أن المواطنة الفعالة ليست مجرد انتماء جغرافي بل هي ممارسة حقيقية تعزز المشاركة السياسية وتدفع بالمجتمع نحو التنمية والعدالة، وأشارت إلى أن المواطنة تمنح شعورًا بالانتماء والمسؤولية، مما يشجع الأفراد على الانخراط في الشؤون العامة.