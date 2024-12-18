الجمعة.. الأوبرا تحيى ذكرى رحيل فريد الأطرش بدمنهور

تحيى دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش خلال الحفل المقام بمشاركة المطربين وائل أبو الفتوح ، يمنى حسن ، هبة إسماعيل و كريم زيدان وذلك في الثامنة مساء الجمعة ٢٠ ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور .

يتضمن البرنامج فاصلين يضم الثانى نخبة من أعمال ملك العود " موسيقى توته ، يا حلاوتك يا جمالك ، يا ساعة بالوقت إجرى ، بقى عايز تنسانى ، ما قالى و قلتله ، منحرمش العمر منك ، فوق غصنك يالمونه و ياسلام على حبى وحبك أما الأول يتضمن كوكبة من أعمال الطرب منها فى يوم وليلة ، غريبة منسية ، بيت العز ، حلوين من يومنا ، هان الود وسواح " .

يشار إلي أن الفنان فريد الأطرش أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور هام في التصدي للاستعمار الفرنسي، بدأ مشواره الفنى بعد إنتقاله للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة ٣١ فيلماً سينمائياً وتغنى بكلمات عمالقة الشعر كما لحن لعدد ضخم من المطربين المصريين والعرب ، توفي فى ٢٦ ديسمبر عام ١٩٧٤ عن عمر يناهز ٦٤ عاما تاركاً إرثاً خالداً مازال يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى .