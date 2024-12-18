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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رينارد يستعين بالدوسري والبريكان في قائمة المنتخب السعودي المشاركة بـ"خليجي 2026"

رينارد
رينارد
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كشفت بعض التقارير السعودية، عن أن الفرنسى رينارد سيخوض بطولة كأس الخليج العربى "خليجى 2026"، والتى تحتضنها الكويت، بقائمة تضم سالم الدوسرى والبريكان.
وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن سالم الدوسري، وفراس البريكان، ثنائي المنتخب السعودي، سيكونَ ضمن القائمة المسافرة إلى الكويت، رغم الإصابة التى يعانيان منها.

سالم الدوسرى


وان موقفهما من المشاركة لم يحدده المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفنى للمنتخب السعودى، ستحدده الاستجابة الطبية من المشاركة.
ويعاني الدوسري من كسور خفيفة في الوجه، فيما أصيب البريكان في الكاحل.

فراس البريكان


ولم يشارك أي من النجمين في فوز المنتخب السعودي الودي على ترينداد وتوباجو أمس الثلاثاء، استعدادا لخليجي 26.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم السبت المقبل، وتستمر حتى 3 يناير 2025.
ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الثانية، التي تضم البحرين واليمن والعراق.

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