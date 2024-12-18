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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يشدد على تكثيف الجهود لرفع الإشغالات وتوقيع غرامات فورية

رفع الاشغالات بمراكز
رفع الاشغالات بمراكز ومدن أسوان
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شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع كافة الإشغالات بمختلف المراكز والمدن ، مع توقيع غرامات فورية على أصحاب الإشغال لعدم عودته مرة أخرى، ويتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن ، وشرطة المرافق لتنفيذ حملات مكبرة تستهدف تنفيذ ذلك بالشكل المطلوب .

رفع الاشغالات بمراكز ومدن أسوان

ووضع آلية لإنهاء تراخيص المحال العامة لتوفيق أوضاع أصحابها

وكلف الدكتور إسماعيل كمال أثناء جلسة المجلس التنفيذى السكرتير العام بعقد إجتماع تنسيقى مع كافة الجهات المعنية لوضع آلية واضحة بشأن إنتهاء تراخيص المحال العامة لتوفيق أوضاع أصحابها، لافتاً إلى أنه بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الإقتصادية تم عقد ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين المعنيين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة ، والرد على إستفساراتهم لإختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بأقل مجهود ، وفى أسرع وقت .

وشدد محافظ أسوان على رؤساء المراكز والمدن بأهمية عقد لقاءات أسبوعية مع المواطنين على غرار اللقاء الجماهيرى للمحافظ للتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم ، وسرعة التدخل أولاً بأول لتخفيف أى معاناة عن كاهلهم .

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حملات مكبرة توقيع غرامات فورية رفع الإشغالات أخبار محافظة أسوان