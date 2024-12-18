طلب إحاطة لتطوير الكتب الجامعية لتعزيز تنافسية الخريجين بسوق العمل

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمي بشأن تطوير محتوى الكتب الجامعية.

وطالب النائب هشام حسين بضرورة تحديث محتوى الكتب الجامعية والمناهج الدراسية، حيث تشير التقارير إلى أن العديد من هذه الكتب لم تُحدَّث منذ عقود، مما يؤدي إلى فجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، ويعكس الطلب أهمية إدماج مواد دراسية جديدة تتماشى مع أحدث التطورات فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة.

كما دعا النائب إلى استغلال الكتاب الإلكترونى كوسيلة لتعزيز الموارد المالية للجامعات وتحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا ضرورة تشكيل لجان مختصة لمراجعة المناهج بشكل دورى.

وقال حسين إن هذا الطلب يأتى فى وقت حرج، حيث يتطلع الخريجون إلى الحصول على تعليم يؤهلهم لمواجهة تحديات السوق، ما يجعل هذه الخطوة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع.