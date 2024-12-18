ضبط المتهمين بارتكاب واقعة سرقة مواطن وزوجته في بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من شخصين ببورسعيد وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من (موظف بالمعاش، وزوجته، مقيمان بدائرة القسم) بأنه عقب قيامهما بتسجيل عقد بيع شقة بدائرة القسم وتحصلهما على مبلغ مالي (محدد) نظير بيعها، ولدى عودتهما فوجئا بقيام (مجهولين) بالترجل من سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية" أمام محل سكنهما، وقاموا بالاستيلاء على المبلغ المالي ولاذوا بالهرب.

أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب "التتبع".

كما تم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه"- 3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات - سلاح أبيض - السيارة "المستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.