رمضان 2025.. أحمد مكي يواصل تحضيرات مسلسل "الغاوي"

يواصل الفنان أحمد مكي تحضيرات مسلسل "الغاوي" المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025، على أن يبدأ تصوير العمل يوم 20 ديسمبر الجاري، هو من تأليف هاني سرحان وإخراج ماندو العدل.

أحمد مكي يخرج من عباءة الكبير أوي

يخرج الفنان أحمد مكي من عباءة الكبير أوي الذي حقق من خلاله نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا على مدار 8 مواسم في السباق الرمضاني، بمشاركة كل من، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، وعبدالرحمن حسن، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني وأمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

أحمد مكي يدعم القضية الفلسطينية بآيات من القرآن

دعم الفنان أحمد مكي القضية الفلسطينية ضد جرائم الإحتلال الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” مستندا على أحاديث من السنة النبوية وآيات من القرآن تقول “سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر”.

ليعلق مكي قائلا: “الله غالب” واستقبل جهوره في أنحاء الدول العربية بحفاوة شديدة وكان التعليق الأكثر تداولا وانتشارا: “شكرا إنك مخذلتناش”.