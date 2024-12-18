"هيئة تحرير الشام" تخطط لحل جناحها المسلح بعد سيطرتها على الحكم في سوريا

قال قائد عسكري لجماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية المنتصرة في سوريا، اليوم، إن جماعته ستكون "الأولى" في حل جناحها المسلح والاندماج في القوات المسلحة.



وقال مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحركي أبو الحسن الحموي : "في أي دولة يجب دمج كل الوحدات العسكرية في هذه المؤسسة"، مضيفا "سنكون إن شاء الله من أوائل من يبادرون (لحل جناحنا المسلح)".



وأضاف أن المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا ستندمج تحت القيادة الجديدة للبلاد، مضيفا أن المجموعة ترفض الفيدرالية وأن "سوريا لن تنقسم".



وأضاف أن "الشعب الكردي هو أحد مكونات الشعب السوري.. وسوريا لن تكون مقسمة ولن تكون هناك كيانات فيدرالية".



يأتي ذلك في الوقت الذي تسيطر فيه إدارة يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا، وقد خاضت مؤخرا معارك ضد جماعات مدعومة من تركيا والتي استولت على العديد من البلدات الكردية.