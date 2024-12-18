محافظ كفر الشيخ يتابع جهود حملات إزالة الإشغالات بالرياض

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، في حملات إزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع المدينة، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، موجهًا بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة ورفع التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كلف محافظ كفر الشيخ، برفع كافة الأتربة والقمامة من الشوارع أولًا بأول، ومنع ظاهرة الانتظار الخاطئ للسيارات والتعدى على حرم الشارع العام من المحال التجارية، مشددًا على التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وتنفيذ التعليمات بسرعة الاستجابة وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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