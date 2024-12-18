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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية

اللقاء الجماهيرى
اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لمحافظ أسوان
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شهد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العديد من المشاهد الإنسانية ضمن سلسلة "جبر الخواطر" التى يتم تنفيذها تواكباً مع ما يتم تطبيقه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً ، وتوفير حياة كريمة لهم .

اللقاء الجماهيري الاسبوعي لمحافظ أسوان 

تكليف المسئولين بوضع الحلول العاجلة لها

وخلال اللقاء الذى حضره اللواء محمد عبدالجليل السكرتيرالعام المساعد ، فضلاً عن مسئولى الجهات التنفيذية بالمديريات الخدمية ، استمع الدكتور إسماعيل كمال لمطالب وشكاوى ومشكلات المواطنين ، والذين قدموا شكرهم له لتلبية مطالبهم ، وتكليف المسئولين بوضع الحلول العاجلة لها بما ساهم فى تحويل أحزانهم إلى سعادة بتحقيق أحلامهم ومطالبهم البسيطة .

ووجه المحافظ بصرف مساعدات مالية ومعاشات تكافل لعدد من الحالات الإنسانية ، علاوة على توفير فرص عمل لبعض الحالات بالقطاع الخاص بواسطة مديرية العمل ، فضلاً عن تقديم أجهزة للعرائس ، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لبعض الحالات المرضية.

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