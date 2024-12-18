خلال 24 ساعة فقط.. رادارات المرور تحرر 22 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 36407 مخالفات مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

627 مخالفة السير بدون تراخيص.

20 دراجة نارية مخالفة.

22491 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

13 مخالفة موقف عشوائى.

1277 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

9 مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.