فريق طبي بأطفال بنها التخصصي ينقذ حياة طفلة ابتلعت دبوسا

أعلن مستشفى بنها التخصصي للأطفال، نجاح فريق طبي في استخراج جسم غريب من صدر طفلة ترددت لأكثر من مرة على عيادات بعض الأطباء وتعاني من كحة مستمرة وعدم القدرة على التنفس حتى جرى تشخيص الحالة عبر الأشعة وتمكن الفريق من استخراج قطعة من دبوس طرحة.

وكشف بيان من المستشفى أن الطفلة حضرت للمستشفى تعاني من كحة مستمرة وعدم القدره على التنفس، وجرى حجزها بالمستشفى وإجراء الإشاعات والفحوصات الطبيه اللازمة، وتبين وجود دبوس طرحة على الصدر.

أضاف البيان، أنه على الفور جرى دخول الطفلة غرفه العمليات واستطاع الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمد محمد متولي استشاري جراحة الأطفال والدكتور عمرو عبدالملك أخصائي الجراحة وفريق التخدير من استخراج الدبوس وخرجت الطفلة على العنايه المركزة تتماثل للشفاء في طريقها للخروج من المستشفى.

واكد الدكتور محمود البرنس عباس مدير عام المستشفى بالتنبيه على سرعة تشخيص مثل هذه الحالات والتعامل الفوري لإنقاذ حياه أطفالنا الأعزاء.

إنقاذ طفلة ابتلعت دبوس

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