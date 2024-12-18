الداخلية تواصل مداهمة شركات السياحة غير المرخصة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 6 شركات، 2 مكتب "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على (عدد من صور جوازات السفر – تذاكر طيران - تأشيرات – باركود رحلات دينينة – إعلانات لرحلات دينية وبرامج لرحلات سياحية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية - مجموعة من الدعاية الخاصة للرحلات داخلية) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.