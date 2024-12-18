رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، فريقا الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتجديد الاعتماد المؤسسي لكلية الطب البيطري، واعتماد برنامج صحة وسلامة الغذاء بالكلية، وكذلك اعتماد برنامج التمويل والاقتصاد بكلية التجارة، وذلك ضمن برنامج زيارة الجامعة المحدد من الهيئة.

ضم الوفد الدكتورة إيفان إبراهيم سعد رئيس فريق اعتماد كلية الطب البيطري، وعضوية كل من الدكتور محمد عبد الصبور المغربي، الدكتور محمود عبد الصبور المغربي، الدكتور هاني يوسف حسنين، الدكتور إبراهيم محمد فارس.

كما ضم الوفد الدكتورة كاميليا جورج ميشيل رئيس فريق اعتماد برنامج التمويل والاقتصاد، الدكتور صابر عدلي شاكر .

كما حضر اللقاء الدكتورة مها العشماوي عميد كلية الطب البيطري، الدكتور منى الدكروري قائم بعمل عميد كلية التجارة، الدكتورة نسرين شلبى مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بجامعة المنصورة، الدكتور أمير شعلان، الدكتورة فاطمة الجوهرى نواب مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء و الدكتورة إيمان أبو الفضل الجودة مدير وحدة ضمان بكلية الطب البيطري، الدكتورة أميرة كمال مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التجارة.

وفى بداية كلمته رحب الدكتور شريف خاطر، بوفد الهيئة فى رحاب جامعة المنصورة مؤكداً حرص إدارة الجامعة على مُواكبة معايير الجودة والتميز وتطبيق ثقافة الاعتماد بمختلف الكليات بالجامعة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.



وصرح الدكتور شريف خاطر، بأنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة، وما يتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقا لدليل الاعتماد، وكذلك الجهود التي تبذل للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء.

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع الهيئة، موجهًا لهم الشكر على الدعم الفنى والأكاديمى الذي قدم للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمى كأول جامعة حكومية معتمدة فى مصر، مشرا إلى دور الجامعة فى دعم الكليات المتقدمة للاعتماد على المستوى الفنى واللوجستى.

وأكدت الدكتورة إيفان إبراهيم سعد أن جامعة المنصورة من الجامعات العريقة والتى تؤدى الخدمات العلمية والبحثية والمجتمعية وتسير بخطى ثابتة وبرؤية واضحة نحو التقدم والتطوير، وأن كلية الطب البيطري من أهم التخصصات التي تتميز بها جامعة المنصورة، وأوضحت أن الهدف من الزيارة يأتي في إطار تجديد اعتماد كلية الطب البيطري من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثانية، وكذلك اعتماد برنامج صحة وسلامة الغذاء.

ومن جانبها أشادت الدكتورة كاميليا جورج بالجهود المبذولة من إدارة الجامعة للارتقاء بجودة التعليم بكل كليات الجامعة، وتميزها فى كافة المجالات والمساهمة الفعالة في تحقيق تطور نوعي مستمر لجامعة المنصورة وفي مكانة متقدمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بما يحقق رؤيتها ورسالتها.

وأوضحت الدكتورة مها العشماوي أن كلية الطب البيطري تم اعتمادها من قبل، وهذه الزيارة لتجديد الاعتماد للمرة الثانية، مضيفة أن الكلية تشهد حالياً طفرة كبيرة لرفع جودة العملية التعليمية والسعي للمنافسة الدولية للجامعات ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًا ودوليًا.

وقالت الدكتورة منى الدكروري إن كلية التجارة تعمل دائما على استيفاء المعايير المقررة للاعتماد والجودة، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية وحل مختلف المشكلات المجتمعية والقيام بعمليات التطوير اللازمة.

وأشارت الدكتورة نسرين شلبي إلى أن مركز ضمان الجودة بالجامعة يعمل بالشراكة بين الهيئة والجامعة فى تحقيق النجاح والحصول على الاعتماد الأكاديمي لكافة الكليات وجميع البرامج بها اتساقاً مع أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة، والتي تهدف إلى حصول كافة الكليات والبرامج على الاعتماد من خلال تقديم كل وسائل الدعم المادية والبشرية لتوضيح وشرح المستجدات في معايير التقدم للاعتماد والترتيبات التي تقوم بها الهيئة لرفع جودة العملية التعليمية والسعي للمنافسة الدولية للجامعات ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًا ودوليًا.

وعقب اللقاء توجه فريقا لجنة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى كلية الطب البيطري، وكلية التجارة للقيام بالزيارة الميدانية وفقا لبرنامج الزيارة المحدد من قبل الهيئة والذي استمر على مدار ثلاثة أيام .