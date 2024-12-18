صفقة تبادلية.. الأهلي يوافق على رحيل كهربا في الميركاتو الشتوي

اقترب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وتسبب “كهربا” في خسارة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بعدما أهدر ضربة الجزاء الحاسمة في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي ليخسر الأهلي كأس التحدي ويودع بطولة إنتركونتيننتال.

ولا يمانع النادي الأهلي رحيل محمود كهربا في الميركاتو الشتوي المقبل، في حال تلقى الأهلي عرضا من اي ناد سواء محليا أو عربيا في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمود كهربا مع الأهلي في صيف 2026 ولكن الأهلي يرغب في الاستفادة من رحيل اللاعب في الفترة المقبلة بعدما خرج “كهربا” من حسابات الجهاز الفني بالإضافة للأزمات التي دخل فيها اللاعب مع الجهاز الفني والتي كان أخرها خلال مباراة السوبر المصري في الإمارات.

صفقة تبادلية

وكشفت مصادر داخل الأهلي، عن أن إدارة النادي عرضت محمود كهربا ضمن الصفقة التبادلية للتعاقد مع مصطفى العش مدافع نادي زد في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكثف الأهلي المفاوضات مع إدارة نادي زد لضم مصطفى لاعش وعرض الأهلي الثنائي كريم نيدفيد ومحمود كهربا للدخول في الصفقة التبادلية .

أزمة كهربا في السوبر المصري

استقر مسئولو النادي الأهلي على رحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق خلال الفترة الحالية بعد الأزمة الأخيرة مع الجهاز الفني خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري.

وقرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ترحيل كهربا من الإمارات وغرامة مليون جنيه بسبب التعامل بشكل غير لائق مع الجهاز الفني واعترضه على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا.