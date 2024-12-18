تراكم السحب المنخفضة بسماء الإسكندرية وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد سماء محافظة الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الظهيرة تجمع للسحب المنخفضة والمتوسطة على جميع أنحاء المدينة، كما يوجد انخفاض في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، والتي سجلت 18 درجة مئوية، ونسبة سقوط أمطار خفيفة 10%، وسرعة رياح 11 كم/ ساعة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أخر صور الأقمار الصناعية، والتي تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق مختلفة، يصاحبها سقوط أمطار، متفاوتة الشدة تكون متوسطة الشدة مع تقدم الوقت، كما توجد فرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على (الأسكندرية -البحيرة وكفر الشيخ ).

أما عن طقس غداً الخميس ١٩ ديسمبر، فمن المتوقع أن تزداد حدة الأمطار على محافظة مطروح لتصل شدة الأمطار إلى حد الغزارة على بعض المناطق، بينما( الأسكندرية -البحيرة -كفر الشيخ )

على موعد مع سقوط أمطار متوسطة الشدة.

كما أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حالة الطوارئ بالمحافظة وفقا لما جاء فيه بيان هيئة الأرصاد الجوية، من خلال نشر سيارات وبدلات سحب مياه الأمطار منذ الساعة السابعة صباح اليوم، تواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة.

استمرار أعمال تطهير الشنايش، المطابق، بيارات، ومحطات الرفع، إيقاف الإجازات وبدل الراحة لكافة العاملين بالشركة لحين انتهاء الطقس السيء.