ضبط قائد سيارة دهس مواطنا في القاهرة

تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من ضبط قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته بالقاهرة.



وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوفاة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة الخليفة متأثراً بإصابته إثر إصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

