ads
الأربعاء 18 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد سيارة دهس مواطنا في القاهرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من ضبط قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته بالقاهرة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوفاة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة الخليفة متأثراً بإصابته إثر إصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.
 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).
 وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 

بالقاهرة ضبط قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة