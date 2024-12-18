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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

انطلاق احتفالية الأزهر الكبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

وكيل الأزهر ا.د محمد
وكيل الأزهر ا.د محمد الضويني
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انطلقت احتفالية الأزهر الكبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهريّة، تحت عنوان: "اللغة العربية أصالة وريادة"، بحضور فضيلة أ.د محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر،  والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر.

وتتضمن الاحتفالية كلمة لفضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمة للدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، وكلمة للدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر،  وكلمة للشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتم افتتاح معرض للفنون التشكيلية والخط العربي.

احتفالية الأزهر الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشيخ أيمن عبدالغني اليوم العالمي للغة العربية رئيس قطاع المعاهد الأزهرية