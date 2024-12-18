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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

295 مليون جنيه لتمويل المشروعات خلال عام 2024 في قنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل 5,750 مشروعًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 295 مليونا و671 ألفا و406 جنيهات، وذلك من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح العماري، أن المشروعات الممولة من الجهاز تضمنت 58 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 87 مليونا و79 ألفا و21 جنيهًا، مما وفر 925 فرصة عمل لشباب الخريجين، أما المشروعات المتناهية الصغر، فقد بلغ عددها 5,692 مشروعًا بإجمالي تمويل قدره 208 ملايين و592 ألفا و385 جنيها، أسهمت في توفير 13,358 فرصة عمل.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية البالغ بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور حيوي في دفع عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة، من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.

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