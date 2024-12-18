إعادة فتح مطار دمشق الدولي أمام الرحلات الداخلية

أعيد فتح مطار دمشق الدولي أمام الرحلات الداخلية، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ اجتياح المعارضة السورية للعاصمة قبل عشرة أيام، والإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وجاء إغلاق المطار في أعقاب الانهيار السريع للجيش السوري والمؤسسات الرسمية للدولة، بما في ذلك المطار، مع تقدم الجماعات المتمردة نحو دمشق من عدة جهات.

وانطلقت الرحلة الأولى من دمشق عند الساعة التاسعة صباحًا متوجهة إلى حلب في شمال سوريا.

وتواجه الحكومة الانتقالية السورية المؤقتة - بقيادة جماعة تحرير الشام- تحديات كبيرة في إعادة بناء مؤسسات الدولة، تضمنت إعادة فتح المطار إزالة الأثاث والزجاج المكسور بعد نهب المطار في أعقاب انهيار النظام السوري السابق.