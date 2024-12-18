بالفيديو.. مستشفى أورمان الأقصر تكشف تفاصيل استضافة المؤتمر الطبي لأحدث تقنيات العلاج الإشعاعي

كشف الدكتور محمد عبد الحكيم، مدير قسم العلاج الإشعاعي بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، تفاصيل المؤتمر الطبي لأحدث تقنيات العلاج الإشعاعي للسرطان، قائلًا: "إن المؤتمر نظمته المستشفى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة أن المستشفى تعتبر محور اهتمام في مجال الرعاية الصحية المصرية نظرا لتخصصها الفريد، فهي أول مركز سرطاني يعالج المرضى بالمجان على مستوى الصعيد، كما أن المستشفى يقدم خدمات هائلة لمناطق نائية ومهمشة على مستوى الصعيد".

وأضاف "عبد الحكيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر يتميز بوجود تجهيزات طبية متطورة سواء في الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو الكيماوي، فضلاً عن وجود كوادر طبية متميزة، مشيرا إلى أن الدور الإنساني للمستشفى يكمن في القدرة بعلاج المرضى الفقراء في منطقة الصعيد.

وتابع: "المستشفى له دور كبير في دعم المجتمع المحلي والدولي بالإضافة إلى ريادته في التوعية والبحث العلمي، بالتالي جميعها أسباب قوية جعلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تختار مستشفى الأورمان ليكون راعيا للمؤتمر الطبي ويشارك في تنظيمه"، كما أنه تم اختيار الأٌقصر لتنظيم المؤتمر نظرًا لأنها مدينة غنية بالسياحة وفرصة جيدة للترويج للسياحة المصرية واستعراض البنية التحتية في الأقصر من فنادق ومنتجعات فاخرة.

وأردف، مدير قسم العلاج الإشعاعي بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر: "أن ورش العمل بالمؤتمر ركزت على مناقشة أحدث الطرق في تشخيص وعلاج أورام البروستاتا، مع التركيز على دور التقنيات الإشعاعية الحديثة في العلاج، كما ناقشنا موضوع التشخيص الدقيق عن طريق استخدام التصوير الطبي والفحص الجيني للمرضى وكيفية توظيف العلاج حسب حالة كل مريض".