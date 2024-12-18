"إعلام دمياط" ينظم ندوة تثقيفية حول مواجهة الشائعات

نظم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيي، ندوة تثقيفية بعنوان "مواجهة الشائعات فى عصر المعلومات وعى وتثقيف" بالتعاون مع فرع نقابة التمريض بدمياط وبرعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وذلك فى إطار الحملة الإعلامية الجديدة للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "اتحقق...قبل ماتصدق" بضرورة رفع الوعي المجتمعى بمخاطر الشائعات والتصدى لها.

أكد السيد عكاشة مدير مجمع اعلام دمياط، أن انتماءنا لمصر يحتم علينا أن نقف صامدين نرد عنها كيد الكائدين وعبث العابثين للحفاظ على عطائها الحضاري وتراثها الإنسانى ،وقيمها الغالية، وتقاليدها الراقية من خطر الشائعات التي تستهدف عقل الإنسان ووجدانه، وتحطيم معنوياته، وثوابت قيمه وثقته بنفسه، وانتماءه لوطنه، لذا فإن مسؤولية الجميع هى حماية مجتمعنا من تلك الحرب الشرسة من حروب الجيلين الرابع والخامس التى تستهدف آمن الوطن واستقراره، ولا تريد لمصر أن تمارس دورها الريادي و الحضارى فى هذه المنطقة من العالم .

كما أكدت نجلاء درويش نقيب تمريض دمياط، أن الشائعات مرض سريع الإنتشار ينهش فى خلايا المجتمع المترابط ويجب علينا أن لا نسمح بانتشاره بيننا حفاظا على سلامة المجتمع من تلك الآفه الخطيرة التى دمرت شعوبًا ودول كانت موجودة بالأمس القريب على خريطة العالم، كما أكدت ضرورة التحقق من كافة الأخبار والمعلومات قبل نشرها والرجوع إلى مصادرها الرسمية، فضلاً عن الابتعاد عن المواقع الالكترونية المغرضه التى تبث أخبارا كاذبة.

وشددت على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية جنودًا فى معركة الوعى ومواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.