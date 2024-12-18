مكتب التحقيق الكوري يستدعي الرئيس الكوري للتحقيق في أزمة الأحكام العرفية

استدعى مكتب التحقيق الكوري، في فساد كبار المسؤولين الرئيس الكوري يون سيوك-يول فيما يتعلق بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، لكنه رفض المثول.

وقالت الدوائر القانونية في تصريح اليوم الاربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إن فريق التحقيق المشترك المكون من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع، طلب من "يون" المثول للاستجواب صباح اليوم، لكنه لم يحضر الجلسة.

و قال رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونغ-وون،أمام لجنة التشريع البرلمانية أن الاستدعاء يتم رفضه بشكل متعمد، وأن المكتب سيتخذ خطوات قانونية بسرعة للرد على ذلك.

ويواجه "يون" تهم التحريض على التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وتم تعليق مهامه في انتظار محاكمته أمام المحكمة الدستورية للبت في قرار عزله من قبل الجمعية الوطنية.

وفشلت عدة محاولات لتسليم إشعار طلب المثول إلى يون في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن رفض المكتب الرئاسي استلامه أو أعاد البريد.

