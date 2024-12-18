الصحة بعد تصنيع الأنسولين محليا: "مش هانستورده تاني"| فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر كانت تصنع الإنسولين في مصانع وطنية وكان على شكل الأنسولين الحقن، وبالأمس كان هناك نقلة جديدة في مجال توطين صناعة الأدوية في مصر وهي أحد توجهات الدولة الرئيسية وهو توجيه مستدام من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو توطين الصناعة وعلى رأسها صناعة الأدوية.

وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه أصبح يتم تصنيع الأنسولين على شكل الحقن وعلى شكل الأقلام، وهي بتكنولوجيا متقدمة، موضحًا: "كنا نستورد أكثر من ٦ مليون قلم أنسولين سنويًا من الخارج بالعملة الصعبة".

وتابع: "أن اليوم فعليا بدأ انتاج الأقلام في المصانع المصرية بشراكة عالمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 مليون خرطوشة أقلام الأنسولين في العام"، موضحًا: "مش هنحتاج نستورد تاني وسيكون لدينا مخزون مستدام من الأنسولين للمواطن المصري".

وأردف، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "أنه سيكون لدينا القدرة على التصدير لأكثر من 56 دولة لخدمة 30 مليون مواطن بالقارة الإفريقية".