وفاة شاب حزنًا على والده عقب وفاته بيومين في الغربية

سادت حالة من الحزن على أهالي مركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، وذلك بعد انتشار خبر وفاة شاب في العقد الرابع من عمره حزناً على والده الذي توفي وتم دفنه منذ يومين.

وكان أهالي مدينة زفتي في محافظة الغربية، شيعوا منذ يومين جنازة بهاء عيد والد الشاب، وبعد وفاته حزن الشاب حزنا شديدا على والده ودخل في أزمة صحية بأحد المستشفيات خارج المحافظة، وأصيبت الأسرة بصدمة جديدة بموت الشاب أحمد بهاء عيد.

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