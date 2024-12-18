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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة شاب حزنًا على والده عقب وفاته بيومين في الغربية

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي
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سادت حالة من الحزن على أهالي مركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، وذلك بعد انتشار خبر وفاة شاب في العقد الرابع من عمره حزناً على والده الذي توفي وتم دفنه منذ يومين.
وكان أهالي مدينة زفتي في محافظة الغربية، شيعوا منذ يومين جنازة بهاء عيد والد الشاب، وبعد وفاته حزن الشاب حزنا شديدا على والده ودخل في أزمة صحية بأحد المستشفيات خارج المحافظة، وأصيبت الأسرة بصدمة جديدة بموت الشاب أحمد بهاء عيد.

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IMG-20241218-WA0019
محافظة الغربية المستشفيات المحافظ وفاة شاب