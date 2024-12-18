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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شهود عيان: الجيش السوداني شن هجوما على مواقع تابعة لميليشيا الدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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أفاد شهود عيان، قبل قليل، بأن الجيش السوداني شن هجوما بريا مصحوبا على مواقع تابعة لمليشيا الدعم السريع في مدينة بحري شمال الخرطوم وكبد المليشيا خسائر في العتاد والأرواح، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء.

يذكر أنه كان هناك قصف مكثف في الخرطوم بين قوات الجيش الوطني وقوات الميليشيا، موضحًا أن هناك اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بمدينة الخرطوم بحري.

وأضاف، أن قوات الدعم السريع قصفت منطقة النيل والروضة في الخرطوم، ما أسفر عن إصابة ١٢ شخصًا بينهم طفلة رضيعة.

الجيش السوداني الدعم السريع الخرطوم القاهرة الاخبارية قوات الجيش الوطني