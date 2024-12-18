البابا تواضروس: الكنيسة دربت 2000 شخص على بعض الحرف وريادة الأعمال.. فيديو

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة أطلقت مبادرة "مراكب النجاة" دربت خلالها أكثر من ٢٠٠٠ شخص على بعض الحرف وريادة الأعمال وذلك في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية التي تعد فخًّا يسقط فيه الشباب.

وأضاف بابا الإسكندرية خلال مقطع الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للكنيسة ، منذ قليل بان مصر بركة خاصة، والبركة الخاصة الموجودة في مصر مع الاجتهاد ومع التفوق والدراسة ورؤيته للمستقبل سيحقق الكثير من التقدم .

الجدير بالذكر المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، التى كان قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى منتدى شباب العالم ديسمبر 2019.

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تدعم توفير الفرص للشباب دون تمييز، قائلا: "إننا نؤكد دائما فى عظاتنا أن العمل عبادة، وأن الشباب عليهم السعى والاجتهاد، والرب يكلل جهودهم بالنجاح".وتابع قداسته أنه بمقتضى البروتوكول الموقع، سيكون هناك برامج تدريبية خاصة بتنمية المهارات الفردية والأعمال الحرفية وأعمال الريادة تحرص أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، فى جميع محافظات الجمهورية، على تنفيذها خاصة فى المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية والتي تعمل بها الأسقفية حالياً.كما أشاد قداسته بما تقوم به وزارة الهجرة من جهود كبيرة في توعية أبنائنا بالخارج، والحرص الدائم على ربطهم بالمؤسسات الدينية فى مصر، وتنظيم زيارات وفود أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثانى والثالث لمقر الكنيسة والأزهر، ولقاء الشخصيات الدينية والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.وفى السياق ذاته، رحب قداسة البابا بتوفير المناهج التدريبية التى تقدمها وزارة الهجرة ضمن ما تقوم به أسقفية الخدمات من توعية، للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف البدائل الآمنة.