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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يشارك في الاجتماع الوزاري العربي الصيني الأول

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني
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شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الاجتماع الوزاري العربي الصيني الأول، والمنعقد على هامش فعاليات الدورة 41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بدولة الجزائر، وبحضور وزراء الإسكان والتعمير العرب، وممثلي الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية توطين صناعة مواد البناء محلياً فى الدول العربية، وفتح مجالات التعاون العربي الصيني في مجال التدريب وتبادل الخبرات فى قطاع التشييد والبناء، مشيراً إلى التجربة الناجحة للتعاون بين مصر والصين فى تنفيذ المشروعات العملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع شركة "CSCEC" الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات في مجال ناطحات السحاب على مستوى العالم، إضافة إلى مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذى يتم تنفيذه أيضاً بالتعاون مع الشركة.

الاجتماع الوزاري العربي الصيني استقبل المهندس شريف الشربيني الصين الجزائر أطر التعاون الدولي