"القومي للتغذية" عن تريند المقرمشات باللحوم: "تؤدي لمشاكل صحية كبيرة"

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، العميد السابق للمعهد القومي للتغذية، إن المقرمشات المغلفة مثل شرائح البطاطس أو غيرها تكون محفوظة في معظم الأماكن خارج المحلات في الشمس، وتكون معرضة للتغيرات لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون الكثيرة.

وأضافت "جيهان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن المقرمشات غير صحية على الإطلاق، محذرة من التريند الخاص بوضع لحوم أو مواد على المقرمشات، قائلة: "تؤدي لمشاكل صحية كبيرة، فالغذاء نتناوله لحصوله على غذاء صحي ويعطي طاقة ويكون مفيدا للشخص، والمقرمشات لا يجب أن تكون وجبة".

وتابعت، أن أغلب الموجودين في مصر يعانون من السمنة وتناول كيس مقرمشات يحتوي على 500 وحدة حرارية في اليوم يعني ثلث احتياجات الشخص دون عمل أي شيء، موضحة أن المقرمشات غير صحية للأطفال، ونحذر باستمرار من تناولها بشكل غير جيد، فهي لا تعتبر وجبة أساسية كما يتخذها البعض.

وأردف، العميد السابق للمعهد القومي للتغذية: "حفظ الطعام في مصر أصبح به مشكلات"، مؤكدًا أن صانعي الوجبات الجاهزة لا يستخدمون أفضل الأدوات، بل يعتمدون على مصادر رخيصة من أجل كسب المال فقط.