وزير الاتصالات يبحث التعاون مع البنك الدولي لدعم التحول الرقمي

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع سانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، خاصة في القرى المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

استعرض الوزير الجهود المصرية في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، مشيرًا إلى العمل الجاري على إعداد قوانين جديدة تشمل الذكاء الاصطناعي وتصنيف البيانات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية في أنحاء الجمهورية. وأوضح أن الوزارة تعمل أيضًا على رقمنة الخدمات الحكومية وتنمية المهارات الرقمية لدعم الشباب وتأهيلهم لوظائف المستقبل.

كما أكد طلعت على أهمية التعاون مع البنك الدولي، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات، مثل الكابلات البحرية ومراكز البيانات، فضلاً عن دعم جهود نشر الإنترنت في القرى لتحسين مستوى الخدمات الرقمية وتحقيق الشمول الرقمي.

من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي بالتجربة المصرية في التحول الرقمي، واصفًا استراتيجية مصر الرقمية بأنها نموذج شامل يركز على الخدمات الرقمية، حوكمة البيانات، وتنمية المهارات. وأكد أن البنك الدولي يتطلع إلى تعزيز التعاون مع مصر لدعم جهود التحول الرقمي، خاصة في مبادرة "حياة كريمة".

تخلل الاجتماع مناقشة التطورات في تنفيذ برنامج المساعدة الفنية المقدم من البنك الدولي في مجال حوكمة البيانات العامة وإدارة الثروة العقارية، إضافة إلى استعراض أبرز المبادرات المشتركة لدعم التحول الرقمي وخدمات الإنترنت عالية الأثر في القرى المصرية.

حضر اللقاء قيادات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسؤولي البنك الدولي، من بينهم المدير القُطري لمصر واليمن وجيبوتي.