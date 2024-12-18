تعافي الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

أصدر المصرف المركزي السوري أولي نشراته الرسمية، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ يوم 8 ديسمبر 2024 والذي شهد الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، ليعلن المركزي السوري عن أسعار صرف الليرة السورية أمام عددا من العملات الرئيسية الأجنبية، ومنها (الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والريال السعودي، واليوان الصيني، والروبل الروسي).

حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 18 ديسمبر2024، عند 12500 ليرة، ويعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.250 مليون ليرة.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 14800 ليرة للشراء، و15800 ليرة للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في حلب، نحو 14800 ليرة للشراء، و15800 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 15500 ليرة للشراء، و16500 ليرة للبيع، ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في المنطقة الشرقية (الحسكة) إلى 13000 ليرة للشراء، و14000 ليرة للبيع.

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم إلى 13148.23 ليرة، فيما سجل سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 15539 ليرة للشراء، و16594 ليرة للبيع.