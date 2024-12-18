فوز مشروع بحثي لطلاب علوم الأرض بني سويف بــ 150 ألف جنيه

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، فوز طلاب المستوي الثالث والرابع بقسم جيولوجيا المياه والبيئة بكلية علوم الأرض بمشروع ابتكاري في دورته الخامسة ممول من وحده دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي بعنوان "رصد متبقات الأسمدة في مياه نهر النيل وطرق معالجتها"، بمبلغ 150 ألف جنيه، وذلك تحت إشراف الدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد الكلية والدكتور فتحي أبو السعود رئيس قسم جيولوجيا المياه والبيئة.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته باشتراك طلاب الجامعة في مسابقات الابتكار وتمويل المشروعات من أجل صقل مهاراتهم وتأهيلهم، مؤكدًا دعم الجامعة للمشروعات البحثية للطلاب والتي تساعدهم على اكتساب العديد من المهارات، وذلك في إطار توجه الجامعة نحو تقديم مشروعات مبتكرة تساعد في حل المشاكل التي تواجه المجتمع بما يحقق رؤية مصر 2030.