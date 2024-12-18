صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.53%، ليصل إلى مستوى 30,761.62 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.49%، مسجلًا 13,515.4 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.38%، وصولًا إلى 8,613.7 نقطة، كما أرتفع أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.3%، ليصل إلى مستوى 11,767.11 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.04%، وصولًا إلى مستوى 3,187.17 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.36%، ليصل إلى مستوى 37,947.76 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.24%، وصولًا إلى 6,832.71 نقطة.