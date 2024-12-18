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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. محمد يونس رئيس حكومة بنجلاديش الانتقالية يزور مصر

محمد يونس رئيس حكومة
محمد يونس رئيس حكومة بنجلاديش الانتقالية
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يزور محمد يونس رئيس حكومة بنجلاديش الانتقالية مصر، اليوم الأربعاء، في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2024 للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) المنعقدة في القاهرة

كما يعد موضوع القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية هو الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد.

وتستضيف القاهرة غدا الخميس قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الثمانية بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي القاهرة رئيس الوزراء البكستاني محمد شهباز شريف الرئيس الفلسطيني محمود عباس