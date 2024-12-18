الأهلي وشباب بلوزداد.. مصطفى شوبير يعود للتدريبات بعد التعافي من الإصابة

عاد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وغاب مصطفى شوبير عن الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال التدريبات في الفترة الماضية.

وشارك شوبير في مران الأهلي الذي أقيم على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر، ضمن استعدادات الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويحسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر موقف مصطفى شوبير من التواجد في قائمة الفريق لمباراة شباب بلوزداد بناءً على حالة الحارس في التدريبات.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في مباراة التي تقام يوم الأحد المقبل في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مع أندية شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي واستاد أبيدجان الإيفواري.