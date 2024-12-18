«التعليم والتكنولوجيا ببني سويف» تنظم ورشة حول التطبيقات الإلكترونيات الصناعية

نظمت كلية التكنولوجيا بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، ورشة عمل حول تطبيقات الإلكترونيات الصناعية والتحكم في نظم الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك تحت إشراف الدكتور عاطف فضل عميد الكلية، والدكتور عصام حمد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد السيد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد السيد عبد البر منسق البرامج التكنولوجية.

التطبيقات الإلكترونيات الصناعية والتحكم في نظم الطاقة الجديدة والمتجددة

وأوضح رئيس الجامعة، أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الاستفادة من الطاقة الجديدة لمواكبة مستجدات الثورة الصناعية، فضلًا عن تدريب الطلاب على برامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتقنية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية المستدامة من خلال إعداد جيل بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي والابتكار.