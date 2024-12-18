تراجع جماعي لأسعار العملات المشفرة مترقبة قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم

تراجعت أسعار العملات الرقمية، بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، مترقبة ما سيسفر عنه قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم بشأن خفض أسعار الفائدة.

وتراجعت العملة الرقمية الأشهر عالميا "بيتكوين" عن الصعود بعد تجاوزها حاجز 108 آلاف دولار لأول مرة، وسجلت "بيتكوين" إلى 103,829 دولار اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها عند 108,315 دولار أمس الثلاثاء، وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة البيتكوين عند مستوى 2.06 تريليون دولار، في حين هبط حجم التداولات على بيتكوين إلى 70.28 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.06 تريليون دولار، في حين هبط حجم التداولات على بيتكوين إلى 70.28 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وهبط سعر عملة إيثيريوم بنسبة 4.20% اليوم إلى 3839 دولارا، وتراجع سعر عملة بينانس كوين بنحو 1.66% عند 706 دولارات.

في حين هبط سعر عملة كاردانو بنسبة 4.30% ليبلغ 1.0236 دولار، وانخفض سعر عملة دوغكوين بنسبة 3.81% ليصل إلى مستوى 0.384927 دولار.

ويتفاءل العالم بشأن تداول العملات الرقمية المشفرة بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية والذي يدعم العملات المشفرة، ووعد ترامب بتقديم تنظيمات صديقة لقطاع العملات المشفرة، بهدف تعزيز هيمنة الولايات المتحدة على هذا المجال، كما دعم فكرة إنشاء احتياطي استراتيجي من "بيتكوين".